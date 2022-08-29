中部地區八所大學校院聯合舉辦的「2022永續智慧創新黑客松」競賽，能加速跨校、跨域合作，培養具創新及競爭力的人才！（靜宜大學提供）

今年以聯合國17項永續發展目標SDGs為主題，並由業界共同參與和出題；期待學生提出創意方案，能優化產業的經營管理與服務創新，並攜手打造友善共好的社會！（靜宜大學提供）

「2022永續智慧創新黑客松」競賽，10月3日起受理報名、12月11日舉辦決賽，邀請全台大專校院在學的大學及碩博士生，可跨校、跨系組隊參賽。（靜宜大學提供）

透過「2022永續智慧創新黑客松」競賽，能提升學校、學生與產業的交流，也能增進學校產學合作與產業實習機會。（靜宜大學提供）

「2022永續智慧創新黑客松」競賽評分標準為技術可行性、功能與實用性、作品創新性、提案完整性及預期社會影響力等。（靜宜大學提供）

為加速跨校、跨域合作，培養具創新及競爭力的人才，由中部地區八所大學校院聯合舉辦的「2022永續智慧創新黑客松」競賽正式開跑，今年以「聯合國17項永續發展目標SDGs」為主題，並於靜宜大學舉行MOU簽署儀式；副校長楊昭順指出，期待黑客松團隊點燃熱情成為力量，透過創意與新科技提出解決方案，引領社會更進步、世界更美好！

「2022永續智慧創新黑客松」競賽MOU簽署儀式，由靜宜大學副校長楊昭順、副校長王孝熙、中山醫學大學副校長何永全、逢甲大學副校長唐國豪、中國醫藥大學副校長林正介、嶺東科技大學副校長楊永列、亞洲大學資訊電機學院院長許慶賢、東海大學管理學院院長李書行、大葉大學企業管理學系主任黃怡芬等貴賓代表簽約。

靜宜大學副校長王孝熙說，青年擁有好創意，參賽團隊透過「黑客松競賽」，在有限時間內，藉由縝密思考及設計過程，將創意轉化成具體成果產出創新解決策略。今年以聯合國17項永續發展目標SDGs為主題，並由業界共同參與和出題；期待學生提出創意方案，能優化產業的經營管理與服務創新，並攜手打造友善共好的社會！

逢甲大學副校長唐國豪表示，逢甲是首屆「永續智慧創新黑客松」競賽的發起學校之一，有別於課堂上課；透過競賽學生能積極投入，共同朝目標邁進。期待學校、學生與產業的交流，有效提升學校產學合作與產業實習機會。

中國醫藥大學副校長林正介表示，「永續智慧創新黑客松」競賽今年邁入第三屆共八所學校共襄盛舉，不僅展現跨校、跨域的創新特色，也能符合產業實際需求。鼓勵學生共同激盪創新的技術及想法，為社會創造出更美好、更永續的環境。

「2022永續智慧創新黑客松」競賽，10月3日起受理報名、12月11日舉辦決賽，邀請全台大專校院在學的大學及碩博士生，可跨校、跨系組隊參賽。評分標準為技術可行性、功能與實用性、作品創新性、提案完整性及預期社會影響力等。

「2022永續智慧創新黑客松」競賽，10月3日起受理報名、12月11日舉辦決賽，邀請全台大專校院在學的大學及碩博士生，可跨校、跨系組隊參賽。評分標準為技術可行性、功能與實用性、作品創新性、提案完整性及預期社會影響力等。詳細競賽辦法及相關訊息請查詢「2022永續智慧創新黑客松競賽」https://sustainabilityhackathon-tw.org/ 。