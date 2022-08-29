30日就要開學囉！中醫大新竹附設醫院感染科主任張凱音提醒家長，目前新冠病毒在社區有一定流行比例，季節流行病毒像腸病毒、鼻病毒、肺炎黴漿菌感染、呼吸道融合病毒，院方門診監測都有增加趨勢，小朋友開學後接觸不同病原體是可預期，但不用恐慌，一定要戴口罩勤洗手。

張凱音表示，小朋友到學校可預期，各種呼吸道病原體可能都會有一波流行，如果出現發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛、倦怠、流鼻水、咳嗽等症狀，無法分辨是否為新冠病毒感染時，可以善用居家快篩，即時檢驗。

如果是新冠病毒篩檢陽性，父母親不用太擔心，可以透過視訊看診、通報、拿藥。陰性則建議可以在家先觀察2到3天，若小朋友出現精神變差，高燒不退，食慾下降等症狀，一定要給醫師評估。

張凱音說，大部分呼吸道病原體皆是透過飛沫、接觸途徑傳染，腸病毒除了手足口病、皰疹性咽峽炎，也可能以上呼吸道感染形式發病，呼吸道融合病毒感染症狀像是感冒，6個月以下小朋友可能會造成下呼吸道發炎或是細支氣管炎，出現咳嗽甚至會喘，一定盡速就醫。

張凱音指出，美國BA.5個案流行比例升高，已佔過半COVID-19比例，住院和重症比例也沒有顯著增加趨勢，所以推測BA.5變異對於已打過疫苗或是感染過的人，威脅應該不大。

但病房仍常有未完成3劑疫苗的個案，因感染COVID-19造成肺炎與住院，且人數近期已在增加中，建議民眾還是盡快完成應有的3劑疫苗注射，有疑慮的民眾可以再次與醫師討論。