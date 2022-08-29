侯友宜頒發防災社區認證標章及表揚績優防災士。（王揚傑攝）

侯友宜頒發防災社區認證標章及表揚績優防災士。（王揚傑攝）

為感謝及肯定防災社區及防災士熱心協助新北防災工作，新北市消防局今（29）日上午舉辦「防災社區RUNWAY 全民防災到位-新北防災社區成果分享暨績優防災士表揚大會」，由市長侯友宜頒發防災社區認證標章給40個社區及10個內政部韌性社區一星認證的社區，同時表揚80名熱心防災事務的績優防災士。

新北市自2009年開始推動社區防災工作，並於2018年首創專屬新北的防災社區認證標章，是全國最早開始推動認證的縣市，目前已有181個社區取得認證，預計年底將再增加33個通過認證。

此外，新北市也是全國最早推動內政部韌性社區的縣市，迄今共有46個社區取得韌性社區一星認證，占全國42.6％，是全國第一，新北市並致力防災士培訓，受訓時數達15小時，且需通過學、術科測驗，迄今已累計2172人取得證照，成為社區防災工作的重要推手。

侯友宜表示，單靠政府的力量是很有限的，所以需要大家的力量，一起把「防災」、「減災」的工作做好，盡量不要到搶災、災後復原階段，尤其現在氣候變遷造成短延時強降雨，更需要社區及企業等民間力量的協助。非常感謝所有防災社區及防災士，市府未來將持續輔導更多防災社區、韌性社區，培訓更多防災士，預定未來4年防災社區達到400處，韌性社區達到100處，防災士可以突破1萬2000人，讓社區與新北市的防災韌性持續提升，讓新北市更好、更安全。