近日爭議連連的「S2O Taiwan潑水音樂祭」照常舉行，即便CL、R3hab等大咖藝人缺席，抵制和退票聲浪不斷，仍吸引2萬多人朝聖，許多性感網紅、漂亮辣妹都一起共襄盛舉。有「乳溝女神」之封號的張香香也來到現場，只穿著比基尼在舞台前拍照，照片一PO網，吸引萬人按讚。

張香香個性親民大方，平常不吝嗇在IG上分享自己的生活，近日她PO出一則照片，背景是S2O潑水音樂祭大舞台，原本還穿著過膝蛋糕裙的她，下一秒IG照片已經把裙子脫下，身穿一件黑色斜肩三點式比基尼，拿著粉紅色的水槍擺拍，只見D級曲線被托出飽滿渾圓的弧形，炸出深邃事業線，加上零贅肉小蠻腰，和一雙極品纖細長腿，看起來養眼又消暑。

張香香PO出美照，引發萬人按讚。(圖/張香香 IG)

照片一曝光，2.5萬名按讚的網友大飽眼福，紛紛在底下留言「S2O有妳9夠惹」、「還是比基尼讚」、「香香有去S2O！香香就是辣」、「太辣太美啦」、「我香就是美」、香香好像更瘦了」！

網模張香香早年從無名小站10大正妹發跡，擁有一張漂亮臉蛋以及D罩杯好身材，贏得「乳溝女神」美譽，10多年來舊粉絲不離不棄，樂於分享照片的她也吸引了很多新粉絲，IG有近70萬人追蹤。