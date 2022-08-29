日本35歲知名女星石原聰美（石原里美），出道以來憑著甜美臉蛋與清新氣質受到大批觀眾喜愛，即使在2020年閃電宣布嫁給圈外上班族男友，並在今年順利產子也絲毫不影響他的高人氣。而4月份才剛生產完的石原聰美，只休息短短3個月就復出參與節目錄影，近日也被拍到私下的真實模樣，再度引發網友熱烈討論。

石原聰美於2020年10月宣布與圈外上班族男友結婚後1年就成功懷孕，今年4月23日也透過經紀公司發表聲明，表示「這一年來，我真切的感受到身邊每一位的支持，也第一次感覺比自己生命還重要的存在已經誕生，打從心底感到幸福」正式宣布升格當媽，雖內容沒有透露孩子實際的出生日期及性別，仍受到大眾祝福。但沒想到石原聰美產後才休息短短3個月，就在近期宣布復出現身節目錄影，令粉絲又驚又喜，而這兩日日本媒體也意外捕捉她與老公及孩子，一家三口外出時的模樣。

照片中，只見石原聰美穿著黑色寬版上衣與寬褲，臉上疑似沒有任何妝容，勾著老公的手並一同推著嬰兒車外出買東西，沿路上她還要求老公替她拍照，一家幸福的模樣溢於言表。知情人士透露，石原聰美自從有了孩子後變了很多，一切都以孩子為優先考量，以往注重時尚穿著的她，現在也會素顏帶著孩子出門買東西，而工作忙碌的丈夫除非無法抽身，要不然都會陪在母子倆身邊，感情相當甜蜜。

不過，當網友看到石原聰美一張近照時，卻忍不住表示「當了媽後還是會變憔悴」、「辛苦的媽媽」、「帶孩子好憔悴」、「說真的，她素顏也挺路人的」、「好奇她老公長什麼樣子」、「石原跟我一樣，生孩子後就有頸紋了」、「衣服好老氣，生了孩子似乎就不在意這些了」；但也有不少網友認為「她素顏也很美」、「素顏還能這麼漂亮，真羨慕」、「還是美到不行」、「這程度素顏已經很好了，真的喜歡她對人生的態度」意外引發話題。