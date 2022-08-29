千里眼、順風耳送上一大串蒜頭，預祝所有參選人「凍蒜」。（民眾黨宜蘭縣黨部提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

今（29日）為年底五合一選舉登記首日，上午8時許宜蘭縣長參選人陳琬惠搶頭香，至宜蘭縣政府縣選委會辦理登記；陳琬惠表示，期盼在藍綠之外，能給選民一個新的選擇、對的選擇。

今由民眾黨秘書長謝立功、立委暨選戰小組召集人蔡壁如、立法委員邱臣遠、縣黨部主委李偉華等陪同陳琬惠於縣府門口開登記記者會，現場特別邀請千里眼 順風耳替民眾黨加持，指千里眼能看到民間疾苦、順風耳能傾聽民眾聲音，所有參選人皆會秉持這些重要原則，還送上一大串蒜頭，預祝所有參選人「凍蒜」。

蔡壁如表示，「民眾新希望、宜蘭亮起來」，民眾黨參選人平均年齡約30至40歲，陳琬惠競選口號為「選對的人」，但宜蘭大街小巷卻高掛看板「盜採砂石」、「現任縣長貪汙」，她指參選宜蘭縣長的初心，就是希望能重現民主聖地的精神， 讓宜蘭人選對的人、為宜蘭縣民服務。

陳琬惠說，從6月22日宣布參選以來，行走在宜蘭各鄉鎮，與非常多民眾接觸，常聽到「安內賀啦！厚少年郎來作」，她指出為何宜蘭民主聖地淪落到互潑髒水，期盼在藍綠之外，能給選民一個新的選擇、對的選擇，懇請鄉親，可以不要在2個爛蘋果中做選擇，給民眾黨一個機會。