國票投顧最新報告，從通膨到基本面受侵蝕、貨幣政策趨緊因應的邏輯未改，加上美元走勢較強、不利非美市場股匯金流，預期本周台股指數區間將向下平移至14,700點～15,200點，提醒留意在貨幣政策缺乏前瞻指引下，每一次重要指標揭露都可能放大盤面波動，因此布局宜在評價區間的中下緣。

國票投顧作以下幾點分析：

一、美國聯準會（Fed）堅定打壓通膨、歐央加息預期亦升溫，美元續強：為突破央行年會以經濟和政策「Constraints」的局面，Fed主席鮑爾不到10分鐘的演講中充分表達維持限制性政策政策的立場，試圖壓制過去一段時間市場對明年有望降息的臆測。

與此同時，同樣參與央行年會的歐洲央行（ECB）鷹派官員表示，9月8日加息75個基點（3碼）是政策選項之一，此部分本周歐元區即將公布的8月消費者物價指數（CPI）初值雖可給予部分指引，但因市場普遍認為通膨上行風險將延續至第四季。

加上本周五美國將公布的非農報告，將繼續支持內需以至核心服務項目的動能，因此，估計本周市場的緊縮預期將持續存在，讓風險資產持續處在震盪格局中．美元則仍具續強的基礎。

二、廣泛能源價格反彈不利通膨預期：此外，近期廣泛的能源價格走勢也不友善。繼此前沙烏地阿拉伯表態稱OPEC+可能要限制產量以穩定石油市場後，國際油價即出現反彈，力抗美元強勢影響；天然氣則是在俄羅斯威脅斷供下進一步創高，連帶使得歐洲各國的電力價格走強；此外，市場亦猜測美國及其他地區的氣價也會受到波及，不利通膨預期。

三、市場仍乏對基本面估值的信心：由於需求預期續降，成本壓力也具黏性，市場對於企業估值不敢樂觀，與殖利率曲線在通膨擔憂下轉陡不利成長股的邏輯殊途同歸；另上周戴爾（DELL）財報確認了PC榮景期的結束，輝達（NVIDIA）則是財報與財測展望皆不如預期，且展望台廠8月營收也會面臨中國限電與總體訂單形勢降溫的挑戰，缺乏激勵盤面的利多因子。