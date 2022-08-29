教育部所主辦的「2022年國際智慧機器人運動大賽」，高雄市高英工商展現科技實力，一舉拿下前3名的殊榮，「遠端機器人機械手臂競賽」由朱綺雯同學奪冠、廖德融同學榮獲第2名、蔡文瑜同學榮獲3名；「足球遙控」由邱佳雯、洪睿隆同學榮獲第2名、朱綺雯、蔡文瑜同學榮獲佳作；「遠端視訊足球遙控」由莊舒涵同學榮獲第2名，充分展現高英工商資訊科在AI智慧機器人教學的專業實力。

高英工商每年都活躍於各大機器人賽事，在2021國際智慧機器人運動大賽包辦前3名，2022年國際智慧機器人運動大賽遠端機器人機械手臂競賽再度囊括前3名的佳績，並有2組榮獲第2名與佳作的榮譽，證明高英工商在AI智慧和機器人方面上的王者風采。

高英工商校長陳德松表示，發掘科技專業人才一直是高英工商資訊科的重要目標，將業界各種新穎專業融入特色課程中，提升學生程式設計與邏輯運算能力，活用機器人的各項知能，並鼓勵學生積極參加國內外各項AI及機器人競賽，讓學生開拓視野，並透過與國內外專業人事切磋，讓學生能精益求精努力激勵自身。