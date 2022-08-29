台灣造酒技術國際認證，台南微型精品酒廠「台風造酒」近日在倫敦參加2022 WBA世界啤酒大賽（World Beer Awards），以一款季節限定啤酒「花火」拿下煙燻 (Smoke)啤酒組「世界最佳啤酒大獎」，並以「精品咖啡啤酒」、「花火」拿下各分類獎項的金牌，「春泥」和「沐樽桶陳IPA」拿下銀牌，總共奪得一座啤酒大獎、分類獎項2金2銀的佳績，載譽而歸。

WBA世界啤酒大賽評選分為黑啤酒、調味啤酒、印度淡色艾爾、拉格、無/低酒精、淡色啤酒、酸啤酒、特殊啤酒、司陶特與波特啤酒組、小麥啤酒等9大類，台風造酒以季節特殊限定精品咖啡啤酒、花火、春泥和沐樽桶陳IPA等參賽，拿下台灣優勝2金2銀，最後更以精品啤酒「花火」奪得「世界最佳啤酒大獎」。

獲得啤酒大獎的「花火」煙燻艾爾啤酒帶有煙燻風味，是以澳洲馬努卡木 (Manuka)煙燻麥芽釀造，特殊的煙燻風味復刻17世紀普遍帶有燻烤味的啤酒風格，並帶有豐沛麥芽香，以此象徵花火綻放後瀰漫於空氣中的煙火味。

「台風造酒」許承穎和許京穎兄弟檔合力研發釀造精品啤酒。（台風造酒提供）★中時新聞網關心您：飲酒過量，有礙健康！ ★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障！

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