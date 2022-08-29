胡宇威（右）大讚鍾欣凌3人相當勇敢。（桂田文化藝術基金會提供）

生性怕水的楊貴媚，勇敢挑戰下海。（桂田文化藝術基金會提供）

《老少女奇遇記》讓楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文從組裝木板、塗裝甚至划向大海都親力親為。（桂田文化藝術基金會提供）

鍾欣凌（左）累到躲在木板後睡午覺。（桂田文化藝術基金會提供）

下集《老少女奇遇記》將前往台中，進行最後一趟旅程。（桂田文化藝術基金會提供）

《老少女奇遇記》楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文與小幫手胡宇威在小琉球完成獨木舟的造船任務，十分恐懼下海的嚴藝文看到製作單位準備的小型救生圈後直接崩潰大吼：「這不是我要的游泳圈！ 」驚人的音量讓鍾欣凌笑說這段剪起來，可以直接去代言喉糖。

小琉球之旅讓楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文深度體驗海洋文化，體驗造船外，也讓3位少女學習浮潛看海龜，生性怕水的楊貴媚想盡辦法幫助嚴藝文克服心中障礙，「我其實在海上也怕得要死，但我想說如果我沒有安定下來，嚴藝文應該是更害怕，她說游泳圈太小，我也試圖想要突破她，想要告訴藝文怎麼用那個游泳圈。」嚴藝文表示當下因為恐懼，已經聽不進、看不到任何事物，「連胡宇威這種大帥哥在旁邊牽著我的手，我還是已經斷理智線了，只差沒有對他說髒話而已，他都已經說『藝文姐，沒關係我牽著妳』，我還是很想翻臉，要不是因為一直告訴自己說，我跟宇威沒那麼熟，千萬不要罵髒話，怕把他嚇死。」

親手建造獨一無二獨木舟的3人，從組裝木板、塗裝甚至划向大海都親力親為，在看見成品並成功搭上小舟出海後也直呼非常有成就感，辛苦的造船過程也讓鍾欣凌累到躲在木板後睡午覺，目睹此景的楊貴媚與嚴藝文更是被她可愛的舉動逗樂。被小琉球感動到的胡宇威則感性表示，「雖然我們才跟小琉球認識短短3天，但是他們島上的團結、對我們的照顧，感覺好像真的認識了一輩子，我很想要讓大家知道小琉球就是這麼可愛、這麼值得被愛的一個小島。」

初次體驗實境秀的胡宇威對節目「全部真的」感到十分訝異，「從一到小琉球他們就沒有在客氣的！造船、下水樣樣來，沒有在開玩笑的。」水性極佳的他也對少女們海上表現讚譽有加：「三姐妹應該算是第一次浮潛跟划獨木舟，體驗下來應該還滿不錯的，而且她們是沒有經驗的，有人不會游泳、有人不會憋氣，第一次體驗都沒有經過特別的訓練，可以這樣說走就走，真的非常勇敢。」鍾欣凌則表示：「我覺得《老少女奇遇記》可愛的一點是，我們都知道我們現在不做，就不會再有一個像胡宇威的天菜在旁邊陪我們、不會再有一群人在旁邊保護我們的安危，我們都到這個年紀了還不試，就不會有機會了！」

下周，《老少女奇遇記》將前往最後一趟旅程——台中，由隊長楊貴媚帶領鍾欣凌和嚴藝文來到巷子裡的神秘小店，女主人「七喜」是位勇敢與病魔對抗的女孩，她所經營的餐廳不但無菜單，價格也由客人自由定價；飯後，大家參觀她一手打造的「聚落」，發現雖然屋舍老舊，卻像是個避風港，除了用市場的「醜蔬果」做成美味餐盒，定時發送給街邊無家者，更在疫情爆發時，讓聚落成為街友們遮風擋雨的家，目睹這一切的楊貴媚決定要搞場大的自由定價餐宴。《老少女奇遇記》每周四晚間9點於公共電視首播，周六晚間9點於八大第1台播出、CATCHPLAY＋影音平台台灣與新加坡網路獨家上架。