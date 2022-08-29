國民黨參選人蔣萬安昨(28日)在臉書曝光運動政見完整內容，其中一項為跟公私立運動場館合作，提供市民12次免費運動的機會，他更喊出「整個台北都是我的運動場」。

從學生時期就喜歡打籃球的蔣萬安談到，曾經是籃球校隊，假日就喜歡找籃框練投；後來還迷上健身，大汗淋漓不只能舒解壓力，更能成為身體健康的基礎。台北市有得天獨厚的運動環境，包括登山步道、自行車道、鄰里公園、運動中心等等，但過去10年規律運動的市民未達40％，為了讓更多市民朋友一起享受運動的快樂，分別針對市民、選手、產業 三大面向，提出體育政策。

針對市民朋友運動習慣，蔣萬安提出提供市民12次免費運動的機會、設計運動APP、紅利點數可以用來兌換公車票、捷運票、美術館票，或市府合作廠商的消費優惠；針對培養體育選手部分則是有重新盤點奧運、亞運競技項目、整合建置「台北市體育運動資料中心」，用大數據了解台北市體育資料，作為政策參考、輔導退役運動員持續發揮專業或轉業，共同投入全民運動推廣工作、培養下一代選手。

至於運動產業，蔣萬安主張「爭取主辦大型賽事」來帶動運動風氣及經濟發展，加上電競產業的全球產值節節上升，因此主張設立「電競運動館」，還要進一步設置「電競國家級訓練中心 」，不但要培養選手，還要結合賽事、娛樂及教育，並舉辦大型電競嘉年華，創造周邊產值，讓台北成為亮眼的電競之都。他希望未來的台北，所有體育場館都有滿滿的運動人潮！