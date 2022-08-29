新一波本土疫情逼近，中央流行疫情指揮中心今天公布各縣市幼兒、兒童、青少年及65歲以上長者疫苗接種數據，其中6個月到4歲幼兒第1劑接種率以台中市居領先地位，已達33.9％，高於各縣市平均的22.8％；65歲以上長者第4劑接種率方面，各縣市平均為33.5％，台中市則高達47.6％，略高於基隆市45.3％和高雄市44.5％。

指揮中心統計，國內6個月到4歲幼兒第1劑接種率為22.8％，第2劑為1.5％。指揮官王必勝表示，幼兒第2劑接種率還很低，因為接種莫德納至今已滿4周的人數還有限，如果是現在開始打輝瑞BNT，第一二劑需間隔4周，第二三劑需間隔8周，提醒家長務必讓孩子完整接種，才能有完整保護力。

5到11歲兒童方面，全國第1劑接種率為79.5％，第2劑為50.4％，其中雲林縣、澎湖縣、金門縣第2劑接種率已達6成；至於12到17歲青少年，第1劑接種率已達94.％，第2劑85.0％，第3劑58.9％，3個離島縣市包括澎湖縣、金門縣、連江縣第3劑接種率皆已超過6成5。

65歲以上長者方面，各縣市第1劑接種率為86.7％，第2劑83.6％，第3劑75.3％，第4劑33.5％；長者第4劑接種率以台中市最高，達47.6％，基隆市45.3％居次，高雄市44.5％排名第三。

近來本土疫情再度升溫，加上明天就是高中以下學校開學日，王必勝提醒「疫情已經到了，施打疫苗是最重要的一環」，公布數據是希望還沒趕上的縣市，民眾能夠積極施打。