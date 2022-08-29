雖然我國人口結構走向少子化，不過具特色、生活條件佳的學區依然搶破頭，新北市近年力推國小雙語教學，今年有7間雙語國小滿額，且房仲業者統計實價資料，發現3年來這7個滿額雙語國小學區房價都至少有1成漲幅，其中三峽區的龍埔國小學區增值28.0%，房價從2字頭走向3字頭。大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，新北市熱門雙語學區生活機能佳，房價較台北市親民，吸引家庭購屋落戶，房價自然受到自住買盤加持。

綜觀新北市滿額的雙語國小，三峽區及林口區各有2間入榜，三峽的2間國小房價漲幅甚至超過2成，三峽龍埔國小學區今年均價35.9萬元，3年漲幅28.0%，三峽北大國小學區均價34.2萬元，漲幅22.7%。大家房屋北大學成加盟店店東黃品心指出，北大特區街廓整齊，具高速公路優勢，聯外交通便利，近幾年機能日漸成熟，頗獲小家庭、新婚及退休族群青睞，鑒於龍埔國小年年滿額，故再設立北大國小，並自2016年正式招生，同樣成為熱門滿額小學，顯見北大特區學齡人口激增情況，房價與10年前相比幾乎翻倍成長，目前龍埔國小學區15年內大樓普遍站穩4字頭，並可期望三鶯線通車後再帶來一波行情。

郎美囡分析，三峽北大特區及林口新市鎮市容整齊、大樓物件多，重點在於房價幾乎是台北市的半價，購屋門檻也低於新北市蛋黃區，是首購、換屋、新婚族購屋的熱門區域，尤其小家庭多，對小學的需求高，因此不少父母選擇兼具雙語學制及機能的學區，帶動房價上揚，此外，中和光復國小漲勢也不容小覷，今年均價4字頭逼近5字頭，3年漲幅高達25.3%，其靠近板橋區，南側有捷運中原站，且鄰近兩座橋可通往台北市，交通便利性高，周邊大樓近一年成交均價幾乎都在5字頭。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，購買學區宅首要注意設籍時間及學區範圍，例如設籍要在入學前2~3年，各所國小規則不一，另一方面，學區範圍並非一成不變，建議事先詢問學校入學條件，避免花大錢買房，卻擠不進中意的學校。