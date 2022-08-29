近期海外利空干擾持續，但越南因經濟基本面強勁，政府對基建支持不間斷，富時越南30指數已連續第六周收紅。富邦越南（00885）ETF經理人楊貽甯表示，受惠景氣強勁復甦，有利越股反彈，往年第四季為越股傳統旺季，歷年平均季報酬率為全年最高，此時是入手越股好時機。

富邦越南今日股價約在14.62元附近游走，小跌1.75％，成交量明顯放大至約1.17萬張，較上周五的9,573張明顯擴增。

Jackson Hole全球央行年會上周召開，市場關注美聯準會（Fed）主席鮑爾對經濟前景的看法及通膨展望的評估，關鍵未來利率政策的升幅及貨幣寬鬆退場的速度；另近期越南也將公布一系列的經濟數據，可關注通膨的走向關鍵，也就是越南央行年底前是否改變利率政策看法。長線持續看好越股潛在投資價值，可分批進場布局。

富邦投信統計，2007～2021年富時越南30指數平均月報酬，發現越股淡旺季效應顯著，往年第一季皆為淡季，歷年平均季報酬率僅1.5％，為全年最低；第四季則為傳統旺季，歷年平均季報酬率達7.2％，為全年最高，漲相最佳。

楊貽甯指出，目前越股已重回到季線之上，流動性回升至三個月水平，越股歷經前波修正後，短線再大跌機率不高，因基本面向上且改革紅利加持，長線看好投資潛力。