台北捷運公司董事長、台北市長柯文哲高中同學李文宗（左）遭爆通過「未來人事案」，預先安插明年主管。（本報資料照片）

台北市長柯文哲29日出席市政總質詢。（黃世麒攝）

國民黨台北市議員游淑慧今天爆料，台北捷運公司副總經理預定明年退休，但北捷董事長李文宗為了掌控人事，居然提前通過「未來人事案」，預先安插任命明年的接任主管，她炮轟，用明朝的聖旨預派清朝的官，「卡位卡成這個樣子？」

台北市長柯文哲今赴議會市政總質詢，游淑慧說，她收到一項檢舉，今年8月26日捷運公司第4次董事會通過一項非常神奇的人事案，現任的副總經理要在明年1月16日退休，居然現在通過接任人選，「12月25日以後北捷董事長都不一定是李文宗，董事會憑什麼通過明年的人事？」

游淑慧批評，柯文哲的同學（指李文宗）好厲害，用明朝的聖旨預派清朝的官，「他已經預派到明年的官了，卡位卡成這個樣子？」這項人事案通過後，北捷公司員工有諸多不滿，向許多議員檢舉。她直呼，「很扯耶！」她在公家機關10幾年沒看過手伸這麼遠的。

游淑慧說，預派任人選資歷夠、能力夠，但是這種手法，害了要退休的人也害了他，請問現任副總經理如何進行業務，要做重大決定是不是還要問過接任人選？「有這樣指定嗎的嗎，現在是封建王朝時代嗎？」乾脆把明年屆退的5位簡任級都派完，讓市長參選人蔣萬安、黃珊珊、陳時中都不要去動好了。

柯文哲表示，自己不知道這件事，他回去會詢問李文宗為什麼這樣派，回去會列管。

另外，游淑慧再披露，捷運公司去年修改總經理、董事長的權責要點，從柯文哲身上拿走權力，知不知道權限被改掉，柯推稱「董事長是市府派的，所以不用怕，他有問題就改掉」，游反嗆，勞動局長也是柯文哲派的，也不知道局長會濫用特別費。

游淑慧指出，年度調薪事宜原本要市府核定，現在變成北捷核定，市府僅能備查，「他可以調自己的薪水」，柯文哲則說，公司治理不要太多干擾。游再打臉稱，「那你為什麼一天到晚來議會要求說營收不要訂那麼高標準、票價要配合市府政策，你現在又說它是公司，它是百分之百的公股欸」。

她批評，董事長愈做愈大、市長愈來愈小，如果不看管同學，以後會帶來很多麻煩。