柬埔寨媒體昨日報導3名台人在首都金邊一處公寓內遭槍殺，消息曝光震驚全台，台南警方也證實3名死者均為台南人。林姓死者臉書曝光，曾發出自家檳榔攤打火機照片，也時常參加廟會遶境活動等，過去曾貼文表示「秉持理想，莫忘初衷」，如今慘死異鄉，家屬希望台灣警方協助釐清案情。

林男臉書多年前曾貼「秉持理想 莫忘初衷」貼文。(翻攝臉書)

柬埔寨昨(28)日發生槍擊命案，首都金邊公寓內發現3名台灣男子中彈身亡，現場找到槍枝及毒品。其中1名林姓死者臉書曝光，曾發出自家檳榔攤打火機照片，也時常參加廟會遶境活動等，過去曾貼文表示「秉持理想，莫忘初衷」，如今傳出慘死異鄉消息，震驚地方。

林父今(29)早也已證實兒子於本月10日前往柬埔寨，確認兒子已遭殺害，低調請警方查明死因，盼請警方查明真相。

據本報獨家掌握，亡命柬國的3人身分，分別為林男、程男與葉男，平均年紀落在30歲，均為台南角頭份子，3人分別於今年8月、2月及7月自台出境，且前科累累，舉凡傷害、殺人未遂、恐嚇、強盜、販毒等均曾涉案，前科數量相當驚人。