確診趨勢圖。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

詐騙簡訊。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

幼兒疫苗接種服務時間。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天29日新增新冠肺炎本土確診512例，其中男性225人、女性287人，年齡分布1歲以下至93歲，自今年1月1日至今天0點，累積本土案例11萬1422人，人口占比確診率達20.82％。

衛生局指出，疫情中止11週下降趨勢，今年度第23週1週內確診1萬2445人發展到上周第35週，1周4787人確診，以疫情趨勢圖來研判已有緩升趨勢。

衛生局長張蕊仙提醒民眾，BA.5變異病毒株正由北部社區漸次擴散南下即將成為主流病毒株，之前5至7月確診民眾大多感染病原體為BA.2，對於BA.5變異病毒株保護力有限，民眾不要存有「無敵星星」迷思，確診間隔滿3個月且符合接種資格者應儘速再接種疫苗。

近期流傳透過簡訊、電子郵件及Line等方式發送之不明訊息，內容常以「衛生局」您的津貼已通過請註冊提領、恭喜您可提領防疫補助補貼..等詞彙作為釣魚連結，誘導民眾連結網址輸入個資甚至銀行帳戶等。

張蕊仙局長表示，衛生局不會以上述通訊軟體通知民眾，籲請鄉親提高警覺，勿點擊不明來源連結，不要輕易於網站上填寫個人資料，把握「多疑、多查、不轉傳」三原則避免權益受損，若有疑慮可請向165反詐騙諮詢專線查證。

另外，本土omicon變異株影響疫情回升風險威脅持續存在，已屆開學日，徐耀昌縣長再次叮嚀家長安排家中寶貝於進入秋冬前儘快完成接種，以提升嬰幼兒免疫保護力。如果孩子曾經確診，建議間隔至少3個月以上再接種，可避免重複感染。

6個月至4歲（未滿5歲）嬰幼兒新冠疫苗已全面開打，合約院所預約後施打中，各衛生所除本周加開夜間或假日疫苗診次外，於常規疫苗施打時段也受理接種。另外符合各劑次疫苗施打的族群，也都須打好打滿，以維自身健康。