民進黨前立委鄭寶清27日宣布以無黨籍身分參選桃園市長，為選戰投下一顆震撼彈。而在鄭寶清宣布參選桃園市長後，一份最新「網路民調」顯示，國民黨參選人張善政仍以42.7%領先群雄，民進黨參選人鄭寶清與鄭運鵬的民調則不相上下，僅差距0.7%。

入口網站《Yahoo》今（29）日起以「鄭寶清宣布參選桃園市長，你的看法是？」為題進行網路民調投票，本次投票共有三題，分別為「你看好誰當選桃園市長？」、「你覺得鄭寶清參選會對桃園選情勢力消長產生影響嗎？」與「你會評估哪些個人特質作為投票參考？」，將統計至下月7日。

在問題一「你看好誰當選桃園市長？」中，國民黨參選人張善政得到了42.7%的支持度排名第一，鄭運鵬與鄭寶清支持度則分別為13.0%與12.3%，兩者極為接近，民眾黨參選人賴香伶支持度最低，僅3.5%，另有28.5%的網友表示不知道/沒意見。

在問題二「你覺得鄭寶清參選會對桃園選情勢力消長產生影響嗎？」有57.3%的網友認為會（17.0%可能會，40.3%一定會），認為不會的則為19.8%，另有22.9%的網友表示不知道/沒意見。

最後在問題三「你會評估哪些個人特質作為投票參考？」有高達59.9%的網友投給「施政能力」，「道德標準」與「危機處理」則分別以49.0%與29.7%名列第二與第三。