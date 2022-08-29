泰國曼谷巷弄內出現一尾大蟒蛇懸掛在一棵大樹上，讓附近居民嚇壞。

近期一名泰國女子在網路上貼出一張曼谷巷弄內一棵大樹上垂吊一頭4公尺長蟒蛇的照片，泰媒指當地居民經常看到蛇懸掛在樹上低頭迎接民眾，讓當地人相當害怕。其實曼谷真的有許多蛇，甚至已經入侵社區及住家，消防專線每15分鐘就會響一次，每年約有6萬通捕蛇求救電話。

泰國《民意報》（Matichon）報導，一名曼谷女子日前在臉書上貼出2張巷弄內一棵大樹上懸掛一條4公尺長蟒蛇的照片，拍攝地點位在曼谷第2市政廳附近的巷弄內，畫面中的大樹相當高聳，不過綠葉間卻突然出現一條深棕、深紅色長條物垂掛而下，長條物尾端距離一旁的轎車僅有短短距離。

女子在貼文中警告附近居民：「小心，誰騎摩托車進出？有一條非常大的蟒蛇垂下。#雞皮疙瘩。」

這則貼文引發網友熱烈討論，有網友回應「又是同一個地方」，顯然這個地方的樹上經常有蛇「從天而降」，有網友說這個大小的蛇可以吞下貓和狗，呼籲不論大人或小孩都要小心。

報導指出，這尾蟒蛇長約4公尺，牠懸掛在樹上低頭迎接，讓當地居民相當震驚。

另據泰國公共電視台（Thai PBS World）報導，事實上曼谷真的有許多蛇，數量多到199消防服務熱線每15分鐘就會接到一通民眾請求捕蛇的求救電話，原來蛇闖進家裡了，消防人員平均每天會接到超過100個捕蛇求救，每年平均有6萬例。

消防人員指出，要協助抓捕的蛇通常為蟒蛇及眼鏡蛇，另外也包括巨蜥、黃蜂及大黃蜂等。消防人員還說，捕蛇的成功率高達90%，被捕獲的蛇後續會被送到泰國國家公園局（Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation）等待放回野外。

至於曼谷為何會有這麼多蛇趴趴走？泰國國家動物園管理局（Zoological Park Organization of Thailand）獸醫馬哈諾普（Alongkorn Mahanop）指出，曼谷長久以來就有許多蛇，而且數量還在持續增加，主因在於社區裡有許多老鼠及貓、狗等寵物，而泰國人又不吃蛇，這代表蛇在曼谷幾乎沒有天敵。

他說目前仍不清楚曼谷究竟有多少隻蛇，因為從來沒有實地計算過，但粗估每一個區域約有上千隻，他也不清楚蛇在什麼時候會闖進住家，「取決於每間房子的機運。」