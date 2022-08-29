艾成表演〈狂野之城〉，相當動感。（民視提供）

艾成在舞台上活力四射，充滿魅力。（民視提供）

吳怡霈（左起）、胡瓜及賴慧如開心慶祝收視稱霸全時段。（民視提供）

民視、八大《最強綜藝秀》在上周六（27日）首播，收視率大開紅盤、稱霸各階層收視第一，已故藝人艾成在演唱〈狂野之城〉及接受主持人胡瓜訪問的片段，飆出最高收視，吸引超過84萬人收看，猶如站上世界舞台。

胡瓜、吳怡霈及賴慧如得知節目稱霸全時段後，3人感謝觀眾們用收視率支持，也感謝製作團隊與民視同心協力打造屬於台灣的「綜藝王國」領頭羊，胡瓜感性的說：「我很感謝這個節目，激活我腦袋多年的綜藝魂，因為我很久沒有做綜藝節目，已經有將近20年沒去碰了，這一次回來當然很辛苦，但也是慢慢找回我過去做綜藝節目的精神，在節目裡嘗試演短劇也嘗試他們達人秀，也嘗試藝人學一些從來沒學過的，包括國標舞這些也有，最好的都呈現在節目裡」。

吳怡霈則表示能跟胡瓜一起主持已經像是夢想成真，在看到收視率後更是大呼過癮，「我會一直挑戰自我，把最棒的節目帶給大家」；賴慧如說，看到收視率飆到這麼高，心跳也跟著飆高，直呼興奮又開心，「感謝瓜哥帶領大家，會一直努力跟隨大哥腳步。」