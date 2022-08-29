立委楊瓊瓔、市議員賴朝國，29日邀集台鐵局，舉辦台中鐵路高架橋下潭子沿線停車場施工前現勘，各界與會關心進度。（陳世宗攝）

立委楊瓊瓔、市議員賴朝國，29日邀集台鐵局，舉辦台中鐵路高架橋下潭子沿線停車場施工前現勘，各界與會關心進度。（陳世宗攝）

台中鐵路高架橋下空間活化再利用，其中潭子段將闢建9處停車場，可提供864汽車格、439機車位。立委楊瓊瓔29日舉辦台中鐵路高架橋下潭子沿線停車場施工前現勘。楊瓊瓔指出，經過多次流標後，終由車麗屋汽車百貨股份有限公司得標，預定9月中旬進場施工，表定11月完工。

立委楊瓊瓔、市議員賴朝國，29日邀集台鐵局舉辦台中鐵路高架橋下潭子沿線停車場施工前現勘，各界與會關心進度。

賴朝國說，潭子當地停車空間不足，他爭取台中鐵路高架橋下空間闢間停車場，前後奔走長達10年，地方期盼已久，居民頻頻詢問何時完工？有無月租優惠方案？能否預約登記？都無法給予明確回覆，希望台鐵監督得標廠商如期如質完工啟用，

潭北里長林俊堂表示，停9南北距離太長，希望除南、北側都規畫進出口，或中間再增開出入口。家興里長莊世雄則反映，停15、停16用地原遭車輛占用，已配合清空1個多月，至今仍未施工。

台鐵局指出，停15、停16因高壓電線下地工程重疊，台電需500工作天施作，已與台電協調工期，會力拚停車場在限期內完工。

得標廠商車麗屋說，台中鐵路高架橋下潭子段將闢建9處停車場，可提供864汽車格、439機車位。其中停9至停11，預定9月中旬進場施工，因部分車輛占用停車場用地，近日將張貼公告，請車主配合移置車輛，也請里長協宣導，以利工程順利進行。

楊瓊瓔強調，台中鐵路高架化橋下多目標停車場工程一波三折，終於通過設立核可，歷經多次流標順利發包出去，希望如期可以在11月底前完工啟用營運。