俄烏戰爭迫使日本增加國防預算，近期台海緊繃也突顯另一個國安危機，若海上運輸因衝突而中斷，日本將面臨糧食不足的嚴重問題，其糧食自給率不到4成，是主要經濟體中最低的國家，專家呼籲政府，此議題比國防預算還要重要，因為無法吃飽，就無法作戰。

美國財經媒體報導，過去幾十年來，因為全球文化融合、收入提高及生活品質的提升，日本的飲食習慣已經有所改變，不完全以稻米當作主食，加上日本為了維護價格，實行減產政策，使得日本自產糧食的比率，從1965年的73%下降至2020年的37%，人均海鮮消費量也從20年前的40公斤降至每年25公斤左右。

前日本農業部官員、佳能全球戰略研究所研調總監Kazuhito Yamashita說：「如果大陸入侵台灣怎麼辦？如果日本介入，航運路線就會被摧毀，無法從澳洲、美國及歐盟進口食品，這將導致飢荒。」

東京大學農業經濟學教授Nobuhiro Suzuki表示，「為了確保國家安全，增加國內種植稻米和小麥的比率相當重要，就國安議題而言，糧食會比武器更重要，因為無法吃飽，就無法作戰。」

金澤工業大學教授Toshiyuki Ito則說，「日本政府在糧食生產領域，只考慮到經濟效率，並沒有將其視為國安議題，如果真的要討論國家安全，就應該花費更多的資源。」