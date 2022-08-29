響應用行動推動ESG，並看好電動滑板車對短程通勤族的潛在需求，聯強宣布代理全球電動滑板車龍頭Segway-Ninebot，八月底首先推出兩款親民售價的電動滑板車。

由於機體輕巧、續航力最高近40小時且外型時尚摩登，兼具節能減碳及高移動性，預期很快在都會街頭，掀起一股電動滑板車熱潮。

Segway是電動滑板車的創始鼻祖，創立於1999年，於2005年併入Ninebot公司，發明時即以「新時代個人交通載具」的創新之姿，在歐美掀起一股使用熱潮，至今歷久不衰，全球市占率超過50％。

過去，台灣消費者雖有潛在需求，但受限於道路法規的限制，僅能在公園使用而未能普及；近年來在ESG節能減碳風潮下，道路交通條列亦於今年四月修法，正式將電動滑板車納入交通工具之一，為電動滑板車作為短程通勤使用，開啟合法使用的大門。

電動滑板車相較於腳踏車或電動自行車，其體積及重量輕巧可攜，是最大的優勢；加上可快速折疊，不管是收納或攜帶均更具彈性，價格上也親民許多。不論是下捷運後返家的最後一哩路，或是取代停車點到目的地的短程徒步，抑或電動車等待充電過程中，從充電樁移動到咖啡廳喝杯咖啡，都是非常便利的短程移動載具，不需要再受限於遍尋U-Bike停車點，或找不到還車點等困擾。

配合政府電動車進口政策，Segway-Ninebot近年來在越南設立新廠，並由聯強國際獨家引進D系列最新車款，D系列累積歷代暢銷車款經驗，在車體設計及智能電池穩定上下足功夫，車身雖然輕巧，但車體的穩定性更佳，且電池續航力較長，提供消費者更舒適的騎乘體驗及更安全的行車保障。

首批進入台灣的型號為D18W及D38U，建議售價分別為16,800元、22,800元，於PChome 24h、momo購物網及全省經銷商現貨供應中。兩款車型除了顏色、價格差異外，主要差別在行駛距離，D18W可行駛18公里，D38U則長達38公里，兩者皆擁有高品質電池、電機和控制模組、碳鋼車身、回應式制動系統和內置前LED燈。更重要的是，當透過藍牙連結Segway-Ninebot九號出行APP時，該滑板車將幫助用戶即時觀看騎行狀態和資料、鎖定滑板車以及升級固件，在短程交通上均能滿足所有需求。