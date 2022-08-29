中央流行疫情指揮官王必勝今天指出，我國上周新增17萬6488例本土病例，較前一周增加15％病例數，推估本周二、三可能重返單日3萬5000例大關，至於本土BA.5疫情高峰會落在9月中下旬，最高可能重返單日6萬例大關，最低恐怕也會回到單日3萬例確診，隨著中秋連假到來，王必勝也呼籲國人遵守防疫規定，尤其未接種疫苗的年長者、幼兒，應避免參與烤肉活動。

王必勝表示，國內疫情自上上周落底後首度上升，上周病例數則持續成長，連續兩周成長15％，幅度相當快，幾乎可以確定國內的BA.5疫情已經開始，根據指揮中心的內部推估，疫情高點會落在9月中下旬，若是高推估可能會達單日6萬例的水平，低推估的話也會來到3萬例。

王必勝指出，因應BA.5首重脆弱族群的保護，呼籲可施打疫苗的族群如年長者、幼兒都應積極接種疫苗，另外民眾也要準備充足的防疫物資，如快篩、口罩等用品，指揮中心也已開放65歲以上族群可在9月1日起免費領取五劑快篩，為的就是出現症狀立即篩檢，降低中重症與死亡率。

中秋連假即將到來，王必勝也提醒，民眾戶外烤肉時除吃東西之外，應全程配戴口罩，進入營業場所聚餐也要配合防疫規定，禁止逐桌敬酒、敬茶，而未接種疫苗的年長者、幼兒也不建議參加人多的聚餐、烤肉，餐飲業者也要做好員工健康管理、加強環境清消，積極落實防疫。

王必勝也說，面對BA.5疫情，指揮中心會隨時監測醫院的病床需求數，目前北部的專責病床使用率已開始上升，這部分如有需求會隨時檢討，至於口服抗病毒藥物，目前評估數量是絕對充足，可因應接下來成長的疫情。