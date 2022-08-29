日本A5和牛肉片，特價199元。（全家提供）

廚鮮王—松葉蟹鉗蟹肉，原價699元，特價309元，等同下殺44折。（全家提供）

中秋烤肉不用怕麻煩！全家超商即起至9月8日，會員APP「全＋1商城」首度推出「中秋購快速」專區，強打一日到貨的快速服務，開賣頂級和牛、安格斯牛排、日本生食級干貝、松葉蟹、挪威鯖魚與多款烤肉器具等，近50款熱門夯品最低下殺4折起；只要於當日上午10點前在全家APP「全＋1商城」完成訂購，隔日即可於指定店舖取件。

「中秋購快速」專區開賣多款頂極肉品與海鮮烤物等近50款烤肉夯品，包含澳洲卡拉拉金牌和牛M9霜降牛排，享49折會員專屬優惠價269元；美國安格斯PRIME頂級霜降沙朗骰子更下殺4折，只要88元；肉質細緻的北海道松葉蟹鉗蟹肉亦享44折限時優惠，只要309元；另有日本生食級干貝、戰斧豬排及大戶屋鹽麴豬五花等商品可供選擇。此外，多款烤肉用品，包含烤盤、烤肉架等器具一應俱全，更有國民小吃黑橋牌香腸、棉花糖與多款烤肉醬等商品，供消費者一站購足。

除中秋外，全家迎戰99購物節，會員APP「全＋1商城」自31日起至9月28日連續4周，推出全館平日消費滿199免運、週末全館免運優惠，更規劃「99購嗨節」專區，推出39折起限時優惠，以在地小吃、甜點美食與進口零嘴等3大夯品搶市。除此之外，9月7日起網購包裹早鳥取件除可獲得指定飲品買1送1優惠券，還有機會抽iPhone13與「全家」會員點數9萬9000點。