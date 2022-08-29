民進黨桃園市長參選人鄭運鵬主視覺、大型看板出爐，仿照模型零件框的大型看板引發討論。(鄭運鵬競辦提供／蔡依珍桃園傳真)

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬主視覺、大型看板出爐，仿照模型零件框的大型看板引發討論，卻遭藍營質疑抄襲日劇劇照，鄭運鵬競辦駁斥抄襲，反批藍營有心人士不懂設計、不尊重專業，為了選舉私利而踐踏設計師的創意，扼殺未來設計師們的創意發想及職業發展，嚴重傷害設計圈。

國民黨籍桃園市議員詹江村以「走了一個抄襲的，來了一個盜版的，Cosplay不是這樣玩的！」批評鄭運鵬盜版，並附上日劇《量產型璃子～女子的塑膠模型人生組裝記～ 》的劇照，強調照片是同黨中壢區市議員參選人、謝龍介侄子謝克洋提供，謝也在底下留言：「月月鳥別躲啦，出來打球呀！」

鄭運鵬競選辦公室發言人王文萱解釋，模型框的元素在設計界是長期都有的基本設計概念，設計師吳承暉也在自己的臉書完整交代此次設計的發想過程，吳設計師提到，從事設計好幾年來，是第一次受到這樣的指控很無奈，強調印象中的選舉設計往往比較中規中矩，但在他研究完鄭運鵬個人過去的元素後，認為可以嘗試一些大膽的改變，便提出以模型框架當視覺設計的概念，而紫色綠色的配色，除了有動漫風格，同時也代表桃園捷運的紫，以及鄭運鵬隸屬民進黨的綠。

王文萱也提到，鄭運鵬一直以來都會提醒辦公室同仁在使用圖片時，無論是購買還是免費圖源，都必須以合法管道且可用於商業用途。鄭運鵬本身很喜歡動漫畫，但從不會更改漫畫對話框，或改圖街頭霸王，因為這都對創作者不尊重，鄭運鵬相信，身為政治人物，更該以身作則。抄襲、翻玩（致敬）重製、盜圖，甚至二創，這些行為彼此其實有界線，被誤用跟惡意誤植觀念，才是嚴重影響創作自由。