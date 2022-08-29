針對新北市議員何博文昨日在臉書表示，市府將板橋民權段都更分回的房地由社宅改為一般住宅出售，且審計處明確提出警告不合宜、要檢討一事，新北市政府今天表示，與事實不符，純粹是對審計處的決算報告錯誤解讀，希望外界 不要刻意操弄此議題，製造不實言論。

財政局表示，市府推動多元化住宅政策，除提供社會住宅外，亦包括租金補貼等措施，讓民眾可以依照自身的需求多元選擇。為配合前述政策，市府於核發板橋民權段都更分回房屋的使用執照時，加註作為社會住宅或集合(一般)住宅使用，主要是考量該處房屋除可規劃作社宅外，也可提供給申請租金補貼的民眾承租，以擴大照顧範圍，滿足民眾不同的居住需求，並非議員所說的要出售。

關於板橋民權段都更分回房屋的用途規劃，新北市政府財政局在今年6月14 日函復審計處時即已明確表示，目前還在驗屋階段，預計要到年底才會交回給市府，待點交完成後會做最妥適的安排，並沒有要標售。財政局也希望外界不要再故意擷取不同片段資料，製造不實言論，造成民眾對市府施政的誤解。