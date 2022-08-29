侯彥西軍中慶生，40人齊唱生日歌讓他驚喜落淚。（衛視中文台提供）

侯彥西、阿喜、馬力歐及謝沛恩日前在衛視中文台《一袋女王》宣傳戲劇《正義的算法》，分享「誰是貼心達人，而誰又是貼心幼幼班及曾被哪些貼心舉動所感動」，阿喜透露曾在遊樂園不小心血跡染紅椅子，男同事看到後立刻脫下外套並用內裏把椅子血跡擦掉，超貼心舉動讓在場男星都自嘆不如。

阿喜說還是上班族時，有次公司家庭日活動去遊樂園玩，當時她和幾位同事去玩360度高空旋轉的遊樂設施，沒想到因為太刺激玩著玩著「大姨媽」突然來到，但阿喜渾然不知，反而是坐在她對面不熟的男同事，看到她的淡藍色椅子已經變成血紅色後，馬上知道發生何事，等設施停下來大家忙著解開安全扣時，那位同事不動聲色地把外套脫下，用外套內裏把椅子擦乾淨後，再把外套綁在阿喜腰上，超貼心舉動讓兩人從不熟變成至今仍有在連絡的好友。

侯彥西戲裡戲外都是一個貼心的人，他的貼心性格其實深受父親的影響，他說很小的時候跟爸爸逛街，途中看到一對母女推著嬰兒車要上階梯，爸爸二話不說馬上上前幫忙把嬰兒車搬上樓，侯彥西至今仍是印象深刻，後來他有一次遇到坐輪椅人士，需要上階梯到餐廳吃飯，他看到後立馬幫忙把沉重輪椅搬上階梯。

至於被別人暖進心坎裡貼心故事，侯彥西說服替代役前，得上成功嶺進行新兵訓練，當時的他應該對3C產品很依賴，但一進軍中手機立刻被收走，讓他相當焦慮，到了第二個禮拜甚至緊張到便祕。有天要就寢前，有位知道他生日的同梯，召集大家說今天侯彥西生日，要大家祝他生日快樂，於是在場40幾個人為他齊唱生日快樂歌，所有人還輪流一一跟他擁抱，讓鮮少過生日當時又焦慮到不行的侯彥西感動的落下男兒淚，而這也是他人生中第一次過生日過到哭。

侯彥西與阿喜因為拍戲培養出好感情，侯彥西表示阿喜是個神經大條的人，還覺得她可能是交往一年後，就會忘了何時是交往紀念日的人，阿喜不僅不否認，還自嘲覺得男友應該設定好記的日子，「類似中元節之類的，家人準備拜拜所以我就會記得」，侯彥西傻眼笑說：「那以後告白記得挑中元普渡那天」。