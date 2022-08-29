北市議員秦慧珠發現，請假的首長除了副市長蔡炳坤因病請假、都發局長黃一平以及副祕書長林育鴻是因確診請假，而勞動局長陳信瑜請病假的時間竟長達5天。（摘自台北市議會直播）

台北市長柯文哲今赴台北市議會總質詢，所有的局處首長也必須到議會備詢，不過，北市議員秦慧珠發現，請假的首長除了副市長蔡炳坤因病請假、都發局長黃一平以及副祕書長林育鴻是因確診請假，而勞動局長陳信瑜請病假的時間竟長達5天，秦痛批，市府是殘破不堪的部隊；她也質疑，陳信瑜已請辭，為何要請假？對此，柯文哲說，9月5日才正式生效。

今天是市政總質詢，秦慧珠表示，手上拿到3張請假單，但卻未見陳信瑜的假單，經詢問後，勞動局才拿出來，秦慧珠相當不滿痛批，「如果我不問，是不是就沒有假單？根本藐視議會。」

秦慧珠還發現，陳信瑜請病假竟高達5天，她詢問，8月26日還在議會備詢，怎麼突然重病？秦質疑，陳信瑜28日請辭，為何還要請假，是還沒批准嗎？對此，柯文哲表示，因為新任局長9月5日才上任，所以請辭到9月5日生效。

秦慧珠追問，為何不由副局長先代理，陳信瑜這樣請假還能領薪水，柯文哲回應，因為代理必須交接印章等程序，只代理幾天卻要很多程序，不如就直接當到下任局長接任。

秦慧珠表示，請病假5日是否需要醫生證明？對此，人事處回應表示，病假超過2天，需要合格醫師的證明，陳信瑜請假是由勞動局辦的，程序已走完了，應該有醫師證明，至於什麼病，因為個資問題不法公開。

秦慧珠說，陳信瑜如果現在趴趴走是不是，就違反請假規定；人事處回應表示，並沒有特別規定不能外出，秦痛批，違法亂紀到這種地步，可以這樣做；她直言，要看看哪個大膽的醫院說她重病5天。

秦慧珠也提到，任期到9月5日，請假僅到9月2日，看9月3日會怎麼繼續凹、繼續騙，她痛批，柯P現在帶了一個殘兵敗將、殘破不堪的市政團隊，未來還要呼攏市民3到4個月很可憐。