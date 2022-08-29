新竹市29日新增604例確診個案，今年以來累積10萬2559例，居家照護者為5151人，居家隔離為1339人。市府表示，新竹市中小學今天開學，先前停課標準為1人確診全班停課3天，自9月12日起高中以下（含幼兒園）不再全班停課，確診者7天隔離期滿無症狀就可入校。

市府表示，9月12日起與確診者接觸的同班同學及教師，由學校提供1劑快篩試劑，快篩陰性無症狀者可上課，如有症狀應盡速就醫。

衛生局強調，近期全台確診數有逐步增多狀況，目前兒童及青少年族群有BNT及莫德納兩種廠牌疫苗供家長選擇，提醒家長應讓孩子盡早完成疫苗應接種劑次，打好打滿疫苗再上學比較安心。

衛生局指出，竹市目前開放多間診所提供各年齡層民眾施打疫苗，另針對新開放施打的嬰幼兒BNT疫苗規畫假日疫苗專診，除平日施打時段外，於9月3日、9月17日、9月24日周六增設馬偕、國泰、國軍、南門4大醫院及3區衛生所嬰幼兒疫苗專診（國軍醫院9月3日不開診），有關疫苗相關資訊，可電洽竹市居家關懷中心03-5320900專人諮詢。