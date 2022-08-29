詐騙集團寄送「幽靈包裹」，民眾要有警覺心。（埔里警分局提供／廖志晃南投傳真）

南投縣議員陳宜君的家人，收到「幽靈包裹」，由於收件人姓名、電話、地址等資訊都正確，隨即簽收付款1500元；她回家發現沒有訂購商品，卻有貨到付款的幽靈包裹，隨即聯絡貨運公司退貨退款，並向警方報案。

埔里警分局副分局長涂瑞煙指出，網路購物已經成為現代人的生活習慣，但有不少是詐騙集團透過宅配貨運或超商取貨付款後，才發現是詐騙手法；甚至還有「幽靈包裹」，消費者沒有訂購商品，貨物卻宅配到住家請親人代收付款，或是傳簡訊要求超商付款取貨，民眾缺乏警覺心直接付款，就落入詐騙陷阱。

埔里警分局提醒民眾反詐騙，避免財產損失，並且與埔里鎮農會合作，成功攔假檢警詐騙手法，阻止民眾匯款66萬多元，日前由分局分局長胡淑淨，頒發獎勵金給機警的行員；埔里鎮長廖志城遭人冒用LINE借錢等詐騙訊息，警方也即時在社群網站公布警示，防止無辜民眾受騙。

埔里警分局表示，詐騙集團利用超商、貨運等貨到付款方式收取現金；但寄件人多位於境外，以往受理民眾遭包裹詐騙案件，被害人收到商品後常花費時間向賣家反映，落入詐騙賣家拖延戰術陷阱，提醒民眾切勿上當，正確方式是盡速透過超商、物流或集運商申請退款，才有機會拿回款項。

另外，民眾付款前應先核對購物清單、賣家名稱、貨運編號及費用等是否正確，不隨便取貨；取貨後，也要盡量完整保留商品包裝，以釐清寄件者資料，便利提供超商、貨運業者或集運商進一步處理，避免財產損失。