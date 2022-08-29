關心公務人員因執行業務感染新冠肺炎，台中市去年5月宣布若是因公染疫，將發給公務員12萬元慰問金，但民進黨市議員發現，這筆慰問金在今年6月突然喊卡，且停發時效回溯到今年1月，痛批日前市府才允諾要追加預算發給慰問金，在發現疫情嚴峻就跳票，是典型的「雨天收傘」、大演政治秀。

衛生局長曾梓展表示，會取消慰問金補助，主因疫情嚴峻後，中央不再以清零為目標，也取消疫調，市府難辨別公務員是因公或因私染疫，才決定取消。

民進黨市議員張玉嬿、謝志忠、張耀中、王立任、黃守達指出，市府去年5月宣布，公務員若因公染疫或隔離，則分別發給每人12萬、3萬元慰問金，當時有8人因公居隔、共發出24萬元補償金；今年5月衛生局還允諾，若慰問金經費不足，會追加預算或以第二預備金支應。

張玉嬿不滿的說，到今年6月29日，市府卻發文指慰問金的發放取消，且回溯至1月；疫情不嚴重時對公務員演出有情有義政治秀，疫情嚴峻了就跳票，根本是典型的「晴天借傘、雨天收傘。王立任、謝志忠則說，有公務員確診卻領不到慰問金，感覺受騙。

曾梓展強調，因慰問金的發放主要是針對因公染疫者，但中央政策不再清零與疫調，要辨別是因公或因私不容易，且中央去年也有頒布公務員因公染疫的補助，市府不重複發放。