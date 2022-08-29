年底地方公職人員選舉29日起開始登記，苗栗縣長選舉部分，首日尚無參選人登記，不過各陣營預定登記時間也陸續出爐，明天30日起到9月2日，每天都將有參選人登記。
時代力量黨籍縣議員宋國鼎，明天30日早上11點15分登記；民進黨提名參選人徐定禎，則是31日早上11點登記；國民黨部分，提名參選人謝福弘9月1日早上10點登記，同黨苗栗議長鍾東錦則壓最後一天，9月2日早上10點半登記。另，無黨籍吳盛聖也預計9月2日登記。
年底地方公職人員選舉29日起開始登記，苗栗縣長選舉部分，首日尚無參選人登記，不過各陣營預定登記時間也陸續出爐，明天30日起到9月2日，每天都將有參選人登記。
時代力量黨籍縣議員宋國鼎，明天30日早上11點15分登記；民進黨提名參選人徐定禎，則是31日早上11點登記；國民黨部分，提名參選人謝福弘9月1日早上10點登記，同黨苗栗議長鍾東錦則壓最後一天，9月2日早上10點半登記。另，無黨籍吳盛聖也預計9月2日登記。
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