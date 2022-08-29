6個月到4歲嬰幼兒輝瑞BNT疫苗27日開打，正好遇上周末，又是開學前最後一個假日，首日就吸引8687人次接種，昨天再創佳績，共有9002人次接種，一個周末就打了超過1.7萬人次。

各縣市陸續開打輝瑞BNT幼兒疫苗，中央流行疫情指揮中心統計，27日共接種8687人次，遠高於當日幼兒莫德納接種量。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天表示，昨天（28）輝瑞BNT幼兒疫苗接種9002人次，而莫德納幼兒疫苗共接種1123劑，其中第1劑為603人次、第2劑520人次；目前6個月到4歲幼兒接種率為第1劑22.8％，第2劑1.5％。

另外，外界關心莫德納次世代疫苗緊急授權（EUA）審查進度，指揮官王必勝表示，食藥署已經通知廠商補件，據了解該補的資料已經都補上了，預計本周就會開EUA審查會議，「這周一定會處理」，希望EUA審查通過之後，趕快進行後續的採購作業。