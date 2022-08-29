台股今（29）日收盤摜破萬五大關，收跌352點、跌幅2.31％。證交所發布新聞稿指出，短期內股市波動難免，但中長期投資應關注基本面，證交所將持續密切關注國際局勢對市場影響，若股市發生非理性下跌情事，必要時將配合主管機關指示，執行相關穩定市場措施。

證交所表示，近期受到美國聯準會（Fed）貨幣政策轉趨鷹派、經濟前景憂慮及國際資金流動等因素影響，國際股市波動劇烈，連帶影響台股表現。證交所提醒投資人，應理性看待近期行情變化，尤其上市公司今年以來表現仍屬優異，公司治理品質持續提升，投資人毋須過度恐慌。

證交所指出，台灣上市公司近期營收獲利持穩成長。經統計，上市公司今（111）年上半年營收達18.14兆元，較去年同期增長14.21％，且今年上半年度稅前淨利達2.31兆元，較去年同期成長24.55％。

此外，7月也表現優異，上市公司7月營收3.31兆元，較去年同期成長6.81％，且累計前七月營收總計23.06兆元，較去年同期成長10.05％，其中共633家上市公司呈現營收成長，比重逾65％，顯示上市公司基本面仍穩健，且營收表現維持動能。