「夢遊玉米筍－小農的白日夢」食農教育活動，有多層次玉米筍迷宮遊戲、食農教育講堂、小農精選作物、田野烤肉等活動，8月26日至9月11日舉行。（雲林縣府提供）

「夢遊玉米筍」活動讓民眾進入田區實際了解，理解務農的辛苦，更能明白人跟土地的關係。（雲林縣府提供）

西螺鎮「有朝一日‧西螺小農」結合草生園的農場小農，規畫「夢遊玉米筍－小農的白日夢」食農教育活動，有多層次玉米筍迷宮遊戲、食農教育講堂、小農精選作物、田野烤肉等活動，8月26日至9月11日舉行。

玉米筍迷宮源自於「有朝一日‧西螺小農」創辦人小儒的浪漫想法，希望生產端的農民被人看見、故事被人聽見，樸質的農業文化有人傳承，共同守護共生共好的環境。

小儒透過田野調查認識許多小農，了解他們深刻在意土地以及下一代，從輔導小農進行驗證開始，開始有了西螺小農的雛型，逐漸體會了解農業文化傳承的重要。

「有朝一日‧西螺小農」這次結合草生園的農場小農，一同規畫出不同以往的食農體驗行程，不同於其他迷宮田區先種植後剷除的做法，掌握迷宮設計、零浪費栽植手法，大大減低了農作物的浪費。

玉米筍迷宮堅持不使用化學除草劑，讓參與者可以在迷宮內放心地遊玩，反映實際農夫田間的真實樣貌，富有體驗教育意義。

對於「有朝一日‧西螺小農」透過平台讓更多小農與返鄉青農有曝光管道，以及提供農民輔導服務，雲林縣政府表示，此舉讓雲林農業充滿活力與希望。

雲林縣長張麗善表示，根據《食農教育法》第4條，食農教育的推動方針為支持認同在地農業、培養均衡飲食觀念、珍惜食物減少浪費、傳承與創新飲食文化、深化飲食連結農業及地產地消永續農業，隨著明確訂定原則和執行目標，希望能夠確保國人食品安全及國家糧食安全。

張麗善說，食農教育法今年才通過，但食農教育在各部會早已各自推動，近年來食安意識抬頭，這個活動讓民眾進入田區實際了解，理解務農的辛苦，更能明白人跟土地的關係。