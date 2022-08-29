尿液中其實藏有身體健康訊號。不少人一看到尿液出現泡泡，就擔心自己腎臟是否出了問題，但泌尿科醫生黃冠鈞表示，正常的尿液也可能出現泡泡，並透露其實有3種方法可以分辨「蛋白尿」，比如蛋白尿的泡泡較細且綿密，就像是浮在蛋花湯上面的蛋白一樣。

泌尿科醫生黃冠鈞在臉書粉專指出，正常的尿液也可能出現泡泡，因為尿液中潛在一種叫作兩親性（amphiphilic）的物質，這是一種同時具備親水端（hydrophilic）跟疏水端（hydrophobic）的溶質，親水端會跟水結合，疏水端則會包圍空氣，當尿液又急又快時，就會把空氣帶到馬桶，如果尿液又含有兩親性的物質，會看到很多泡沫，而兩親性的物質在尿液裡其實非常多，蛋白質只是其中一種。

黃冠鈞強調，根據他的經驗，因為泡泡尿來就醫，最後驗出是蛋白尿的比例不到一成，這個數據比國外還要低很多，主要是因為台灣人的健康意識較高，就醫也比較方便，所以發現自己有泡泡尿真的不需要太緊張。

除此之外，黃冠鈞也分享3招可以分辨是否為蛋白尿的方法，不過他也提醒，如果有疑慮，建議可以直接到附近的診所或醫院驗尿。

●蛋白尿造成的泡泡又細又綿密，遠遠看會以為是浮在蛋花湯上面的蛋白，所以如果是大顆的泡泡，就可以不用太擔心。

●蛋白尿的泡泡久久不會散去，如果尿完10分鐘回來看馬桶，發現大部分的泡泡都已經消褪，就不用太擔心。

●蛋白尿的泡泡都會有一層油脂感，如果仔細看泡泡，除了又細又綿密，還有油亮的感覺，就極有可能是蛋白尿，這時候如果沖馬桶，會發現這些油膩的泡泡也不好沖掉，會殘留一些在馬桶壁上。