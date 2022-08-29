雙重美味半半雞可嘗到原味小腿、辣味二節翅等，外送平台優惠價207元。（頂呱呱提供）

必勝客「月見起司炭燒嫩牛比薩」，大比薩優惠價850元，小比薩則為600元。（必勝客提供）

麥當勞歡樂送推深夜食堂優惠，雙人套餐下殺8折。（麥當勞提供）

麥當勞看好歡樂送商機，9月27日前推兩波優惠，包含點心飲品買一送一。（麥當勞提供）

中秋節倒數，不少人開始採買烤肉用品和食材，怕麻煩的民眾則考慮叫速食外送享受團聚時光。速食業者瞄準懶人商機，推出中秋創意新品，包含月亮形狀配料比薩、烤肉漢堡等，並加碼買大送小、8折優惠，外送業績有望比平常周末多至少1成。

漢堡王近期研發韓式燒烤醬、韓式泡菜加入漢堡中，並搭生菜及專業烤爐炙燒肉排，打造微酸微辣滋味，主食可選8.8盎司牛肉排、4.4盎司牛肉排、去骨烤雞腿排，在家輕鬆就能吃到烤肉美味，業者預期中秋能帶動至少1.5成業績。

為了在炎熱天刺激消費者食慾，頂呱呱9月1日推雙重美味半半雞，半辣半原味的小腿、二節翅讓一家大小都能找到最喜歡的口味，套餐也附泰式檸檬茶，冰涼酸甜瞬間去暑解膩，只賣到9月30日，UberEats、foodpanda都能點餐，業者評估套餐能吸引1成新客嘗鮮。

創意滿點的必勝客則限時開賣「月見起司炭燒嫩牛比薩」，上頭除鋪上5盎司厚切牛排，也把切達起司融進日式白玉麻糬打造成金黃月亮形狀，配上綿密蛋沙拉宛如集結11輪明月，一口咬下感受鹹甜炭烤香和麻糬Q彈感，即起透過外送訂餐可享買大送小優惠。

晚上烤肉吃不夠也別擔心，麥當勞歡樂送推深夜食堂優惠，即起至9月27日，晚間22點至凌晨3點，使用歡樂送網路訂餐，含2塊麥脆鷄腿、10塊麥克鷄塊、大包薯條、2杯飲品的雙人套餐只要288元，等同下殺8折。肯德基則預告推「柚香柚甜咔啦脆雞」，並販售限量中秋炸雞禮盒，詳情可留意官網資訊。