每個人的戀愛性格不同，有些人非常依賴另一半，無時無刻都想黏在對方身邊，搜狐號《星座巫師》則指出，摩羯座、白羊座、處女座的女生正好相反，她們十分獨立，一個人就能將自己照顧得很好，有了男友反而會讓她們覺得麻煩。

【摩羯座】

其實追求摩羯女並不難。若對方不是自己喜歡的人，她們絕不會輕易點頭，即便對方的所作所為感動了全世界，也感動不了她們的心；就算是被喜歡的人追求，摩羯女也不會盲目答應，除非確定對方是值得相守一生的人，她們才會展開一段戀情。

對待感情，摩羯女的態度無比謹慎，加上給別人留下工作狂的第一印象，因此嚇退了不少爛桃花，之所以把時間都放在努力工作上，也是因為她們明白，要想擁有幸福，就要先愛自己。

【白羊座】

白羊女性格十分灑脫，對她們來說，男朋友一直都是可有可無的存在，如果與對方談戀愛會讓她們感到生氣煩躁、心裡添堵，那她們就會毫不猶豫的甩掉對方，繼續過舒坦的單身生活。

白羊女很強大，什麼事情都可以一個人搞定，她們也擅長給自己找樂子，天生不喜歡依賴別人，有著一顆女漢子內心，雖然期待愛情，但一定要由自己掌握主動權才行。

【處女座】

處女女光是處理自己的生活就已經精疲力盡了，更何況是交一個男朋友來打擾自己的生活呢？除非對方比自己更優秀，能帶她們去更寬闊的天地，否則她們絕不會輕易放棄自己的小世界，更不允許一個男人走進自己的生活中。

如果處女女同意對方走進自己的生活中，對方卻處處給她們添麻煩，甚至影響到她們的生活品質和心情，那她們就會毫不猶豫的將對方趕出自己的生活圈。對處女女來說，要找到適合自己的人很難，還不如自己一個人快樂生活。