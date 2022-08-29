脫離10年母胎單身的巴布亞企鵝，今年配對成功，與雄企鵝共築愛巢。（海生館提供／林和生屏東傳真）

每年八月是企鵝繁殖期，育有全台寒帶企鵝種類及數量最多的屏東海生館，緊鑼密鼓備戰，有眼尖飼育員發現，一隻已經母胎單身10年的巴布亞企鵝，在今年配對成功，與雄企鵝共築愛巢，而另一對牽手相伴10年的頰帶企鵝夫妻，至今仍甜蜜相隨，同樣羨煞眾人。

正值繁殖季的企鵝缸內，一隻隻可愛企鵝口中叼著代表永恆的「求愛鑽石」鵝卵石，大步邁向心儀的另一半，或是向上伸長頭頸部，大聲唱情歌。

海生館企劃部副理毛智瑋指出，館內飼養包括巴布亞企鵝、頰帶企鵝、阿德利企鵝及馬可羅尼企鵝；每到繁殖季時，飼育員會用一片片豎直的隔板，為每對企鵝隔出專屬套房，同時會準備鵝卵石作為繁殖用的巢材。

鵝卵石巢穴可讓蛋及雛鳥保持乾燥，並遠離潮溼地面，是育兒最佳幫手，而鵝卵石也成了繁殖求愛的必備神器，單身雄企鵝會叼著定情小石頭向雌企鵝示好、獻殷勤，而已配對成功的雄企鵝，則會在繁殖季來臨前，先行回到巢穴進行準備動作。

毛智瑋透露，每年繁殖季，飼育員們就像爸媽般開始為單身兒女乾著急，其中一隻從出生至今10年沒有配對成功的巴布亞雌性企鵝，總讓大夥煞費苦心，直到牠收下那顆滿滿愛意的鵝卵石，成為有夫之婦後，今年也將喜迎下一代。

另一個讓飼育員欣慰的是，館內一對牽手相伴超過10年的頰帶企鵝夫妻，今年仍持續相守；繁殖季前，雄性頰帶企鵝已先回到之前的愛巢位置，用鵝卵石打造出美輪美奐的巢穴後，再迎回攜手一生的女主人，盼一同孕育下一代。