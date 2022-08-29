日本鈴木汽車表示，將在印度成立一家全資的研發中心，希望藉著特有的研發技術，把印度設定為進軍全球的中央基地。

印度已成為鈴木最重要的投資地區之一，同時鈴木也已為當地最大車商風神鈴木(Maruti Suzuki)製造傳統內燃機汽車，以及出口。計畫將在2025年時，鈴木開始在印度工廠生產電動車。另方面，從2026年開始，也要製造電動車用的電池。

鈴木預估，整套汽車電氣化設備至少花費1040億印度盧比，約13億美元，成為鈴木在全球投資電池以及電動車，金額最大的國家之一。迄今，這家日本車廠在印度投資規模已有6500億盧比。

想把印度當作全球汽車生產中心的鈴木，也跟汽車零組件大廠電裝，還有東芝合資一家企業，為內需或出口所需的混合動力汽車，生產鋰離子電池。鈴木是風神大股東，並以小型、低成本的汽車主導印度汽車市場。

不過，當地車主口味轉變下，休旅車款以及較大型車種也漸漸成為印度主流。再加上印度政府對汽車的安全性以及環保性嚴格要求下，鈴木也正面臨著成本愈來愈大的壓力。

鈴木與風神雙方已合作40周年，下一個目標就是要朝電動車目標邁進。印度政府也砸下數10億美元的獎勵金，希望車廠能製造更多電動車。不過，鈴木風神認為，印度應該納入更多樣化環保車，像是油電或乙醇為動力的汽車，不僅只有鎖定在純電動車上。