藝人瑞莎近年減少銀光幕前的演出，擁有體操背景的她，積極投入台灣韻律體操發展，成立了瑞星韻律體操協會，並親自帶著選手們出國訓練比賽，耕耘這片土地的小小人才。在多年的努力下，如今傳來佳績！她於今(29)日在臉書上發表好消息，帶小選手前往馬來西亞比賽，共拿下10面金牌、7面銀牌、5面銅牌，還有最大獎「Best RG Club！最佳俱樂部獎」，令她喜極而泣。

瑞莎所帶領的瑞星體操隊到馬來西亞參加Vivace 1st International Cup，此次對手包括香港、英國、中國大陸、印尼、菲律賓、新加坡、俄羅斯以及馬來西亞等地，一共143位選手參加。即使在面對這麼激烈的戰況，全部的小選手都全力以赴，拿出最好的表現，而最後的結果也相當令人高興，所有孩子比賽都在最高的Level A，表現優異。

瑞莎帶小選手前往馬來西亞比賽，共拿下10面金牌、7面銀牌、5面銅牌。(圖/Rising Star RG 瑞星韻律體操 臉書)

瑞莎坦言「很開心看到孩子們的笑容和她們進步！這次比賽不大也不小，我們還要努力努力更努力帶來更好的成績！我們想要謝謝特別支持我們的所有的人」，她也特別感謝中華航空贊助小朋友的機票，「是對我們很大的幫助，很謝謝！我們繼續努力加油」。

此消息一出，網友們紛紛留言恭喜與祝福，「謝謝瑞星的努力，為台灣在國際上爭光！你們真的是台灣之光啦」、「妳們太棒了！恭喜所有的小朋友們」、「超棒的！恭喜恭喜」、「真的一直出國比賽拿獎耶」、「謝謝瑞星的努力，為台灣在國際上爭光！！你們真的是台灣之光啦！！」、「中華航空 實在太有情有義了，你們超棒的，恭喜大家。」