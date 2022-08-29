近來有一名長相貌美、愛好濃豔打扮的尼姑，講佛宣道時常會吸引大批信徒，還開立Youtube狂吸43萬人追蹤，FB也有268萬人支持，可說是位新生代的人氣宗教人士。豈料，這名「尼姑」其實是名男性，去年靠著「佛法脫口秀」成功走紅，直到最近他又開始當起「網美」，換上各種誇張服飾，引起網友關注。

去年，這位其實叫普拉旺的「尼姑」，與和尚松蓬以幽默風趣的方式講佛，脫口秀般的說話風格，還會穿插各種泰國時事，讓他瞬間聲名大燥，卻在同年12月結束修行生涯，正式改行全職網紅，不久前他以現金買來一台BMW豪車，更宣稱車子就是自己第2個家，不過網友很質疑金錢來源、炮火聲連連。

普拉旺扮女裝毫無違和感。(圖/普拉旺 FB)

不過，普拉旺則對此解釋道，自己每天都做4、5份工作，並未有買不起BMW的理由；後來他更索性脫下橘色僧袍，懶得理會輿論的風向，在臉上塗抹濃妝、並換上鮮豔長裙等女性服飾，竟真的當網美天天曬出火辣穿搭，而且穿上女裝後的「她」竟毫無違和感，就連擺拍姿勢都和女生無異。

普拉旺稱自己有4、5份工作，絕對買得起BMW豪車。(圖/普拉旺 FB)

事實上，普拉旺先前的獨特講佛方式帶來新潮的改變，但並非所有人都能接受，曾有泰國媒體指出，他們的講法方式非屬正道，不僅在佛法講道中取笑泰國當地政治生態，臉上還總是嘻皮笑臉，甚至還藉此從事商業活動，儘管取得了驚人收視率，但也遭到批評此舉是「喜劇演員」，而非神聖而不可侵犯的僧侶。