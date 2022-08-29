證交所統計，上週（8月22日~8月26日）外資賣超370.22億元，今年以來累計賣超1兆377.88億元。上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為長榮航、聯邦銀、虹堡，這三檔分別有國境解封、步入升息循環、搭上工業電腦成長期等題材。

上週賣超最多的前三名上市公司為：台新金、中信金、聯電。

外資總持股市值為19兆3654.20億元新台幣，占全體上市股票市值的40.77％。