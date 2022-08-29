印尼氣象氣候暨地球物理局（BMKG）指出，蘇門答臘外海發生規模6.1地震，為今早以來的第3起地震。
路透社報導，印尼氣象氣候暨地球物理局表示，他們於上午10時30分前不久在蘇門答臘以西的孟塔維群島（Mentawai islands）外海記錄到這起淺層地震，並說地震未引發海嘯。
印尼氣象氣候暨地球物理局稍早說最新這起地震規模有6.4，後下修至6.1。
印尼今天一早以來已出現3起地震，規模愈來愈強，破曉前有規模5.2地震，不到1小時後發生規模5.4地震。
最新這起規模6.1地震讓孟塔維群島、西蘇門答臘省首府巴東（Padang）以及附近山區武吉丁宜（Bukitinggi）的居民都感受到數秒的劇烈晃動。
印尼氣象氣候暨地球物理局表示，目前還沒有接獲傷亡的通報，但西伯路特島（Siberut）傳出有建築物些微受損。（譯者：蔡佳敏/核稿：楊昭彥）1110829
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