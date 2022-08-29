警方發現嚴姓婦人將竊取蚵仔裝入袋內。（民眾提供／李俊淇台南傳真）

中秋佳節將至，不少民眾已經準備辦烤肉慶祝，食材中相當歡迎的蚵仔，也因需求增加而漲價。近日台南市1名婦人前往七股區一處蚵棚竊取蚵仔，遭當場發現逮捕，為避免損失擴大，佳里警分局為結合各相關單位與蚵農，借鏡插旗護蚵行動，編排巡邏護蚵勤務、海上、岸上一同蒐證，防止蚵棚再次遭竊。

台南牡蠣養殖主要在近海和七股潟湖、北門潟湖，其中佳里分局轄內區七股地區，除有曾文溪外，尚有三股溪、樹林溪、七股溪等以及遍佈於魚塭間的大小水路，和橫跨於四孔水門與十五孔水門間的大潮溝等等，構成一個極為完整的給、排水系統，為養殖漁業發展最主要的條件，漁業養殖面積廣達4000餘公頃，為全台之冠。

蚵田都在海面上，取締實屬不易，佳里警分局為防制蚵農辛苦養殖蚵田遭竊，特別於中秋節前在七股區中寮里活動中心舉辦護「蚵專案座談會」，結合七股區公所、海洋委員會海巡署南部分署第一岸巡隊、保安警察第七總隊台江分隊及里長、蚵農共同開會做意見交流。

陳姓蚵農在座會表示，蚵仔雖然一年四季都有，但夏季浮游生物多，蚵仔吃得肥肥，因此最好的品嚐季節在夏天，特別是端午到中秋之間品質最佳，且愈靠中秋價格愈高，漲幅超過5成，近期發現蚵棚時常遭竊，希望能夠有效限制止這種盜竊的行為。

座談會最後決定，未來將編列經費購買可即拍即錄的高倍率望遠鏡，並借鏡插旗護蚵行動，以採取移動式警示燈辦別蚵棚所屬、機關橫向聯繫編排巡邏護蚵勤務、海上、岸上一同蒐證，以達守護在地蚵農民財產目標。