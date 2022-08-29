台北君悅酒店為吸引更多年輕消費族群，館內Baguette禮品烘焙坊首度跨界攜手「哈利波特」系列電影，推出官方正式授權烘焙甜點、絕美禮盒及外帶主題餐盒、特調飲品等逾20款美點，拓展餐飲銷售廣度，搶攻聯名送禮商機，目標挹注第四季餐飲營收達800萬元。

台北君悅看準「哈利波特」風靡市場多年深植人心的品牌魅力，以及粉絲對電影周邊商品的極高關注度與消費力，首度與華納兄弟消費品部跨界合作，歷時逾10個月籌畫、製作到產品生產，率先業界推出療癒創意的烘焙食品與風格禮盒。

搭上9月開學季話題，台北君悅執行總主廚陳萬欽攜手點心房主廚陳建佑及團隊，以「回到霍格華茲」為靈感主軸，模擬電影精彩場景及魔法道具元素，推出官方授權的烘焙甜點、絕美禮盒及外帶主題餐盒、特調飲品等產品，價格自135至2600元不等。

台北君悅首波推出「哈利波特」與「9又4分之3月台」2款仿真限量翻糖蛋糕、金探子與四大學院磅蛋糕、霍格華茲學院鐵路便當，並推出「霍格華茲手提皮箱」馬卡龍禮盒、「魔法神獸傳家寶」學院獸造型水果月餅等4款贈禮，自30日起開放商品取貨。

台北君悅表示，此次率先業界跨界推出「哈利波特」聯名餐飲商品，目標在後疫情時代拓展餐飲銷售廣度、吸引更多年輕消費族群，目標挹注第四季餐飲營收達800萬元。同時，此次聯名合作將持續至明年6月，預計12月將推出第二波新品搶市。