「秋日吮雞餐」讓喜愛韓式炸雞的朋友可盡情享用豐富餐點。（bb.q CHICKEN提供）

中秋連假讓家人、親友齊聚一塊，韓國連鎖炸雞品牌bb.q CHICKEN，31日起至9月22日推期間限定「秋日吮雞餐」；另品牌將於31日插旗士林區，開設旗艦餐廳「天母高島屋店」讓士林、北投、天母地區民眾，除了韓式炸雞也能就近享用到道地韓式料理。

歡慶中秋節連假，bb.q CHICKEN於31日起至9月22日推出「秋日吮雞餐」，優惠價1385元，包含人氣「調味炸雞」搭配以韓國特製辛香料醃製，口感清爽不油膩，還有散發獨特風味的「黃金雞柳」與韓式醬烤鮮味「公辰老奶奶魷魚」（醬烤／原味二選一）、黃金炸物、飲品，大份量餐點讓大夥都能吃飽。

bb.q CHICKEN進入台灣市場即將邁入第4年，目前全台共有20間門市座落於雙北及桃園、台中、台南、高雄地區，為了讓民眾們除了韓式炸雞外，也能享用道地韓食，宣布將於31日在天母大葉高島屋，展第21間「天母高島屋店」，除了提供道地韓式炸雞外，還有石鍋拌飯、辣炒雞、雜菜冬粉等多達50種餐點，提供內用外帶外送服務，開幕初期為提供高品質的餐點與服務，將以內用及外帶服務為主，並於開幕期間祭出三重優惠。

第一重為29、30日試營運享外帶自取9折優惠；第二重是9月25日前成為享聚卡會員，可獲得「安妞薯球」兌換券；第三重為9月16日前，單筆消費滿500元，即贈價值超過千元「全餐享吃券」；第四重，31日開幕日起，凡店內用或外帶「全雞」餐點，即可獲得由玄彬主演的韓國電影《機密同盟2》電影100元折價券及車庫電影「MAGIC HOUR首映電影票」一張，每份全雞餐點，限贈一張。