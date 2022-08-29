唱作全能的泰勒絲奪下壓軸大獎年度最佳音樂錄影帶。（環球音樂提供）

西洋樂壇音樂盛事「2022 MTV 音樂錄影帶大獎」29日在美國新澤西州的保誠中心舉行，今年焦點落在韓國女團BLACKPINK身上，首次參與典禮的BLACKPINK擔任嘉賓，現場演出新歌〈Pink Venom〉，動感魅力感染全場，連台下的天后泰勒絲都HIGH到邊唱邊跳，同時BLACKPINK也拿下最佳元宇宙演出獎。

不僅如此，BLACKPINK成員Lisa更以單曲《LALISA》拿下最佳K-POP獎，擊敗BTS、Itzy、Seventeen、Twice等人，創紀錄成為該獎項首位韓國女歌手，現場宣佈得獎時，3位團員甚至比她還要開心，Lisa致詞時也不忘感謝3位團員。

本屆大贏家是24歲美國饒舌歌手傑克哈洛，一舉抱回4座大獎，泰勒絲則以自編自導的微電影MV拿下最佳導演、最佳長篇音樂錄影帶和壓軸大獎年度最佳音樂錄影帶，更當場驚喜宣布全新專輯發行日期，讓全場樂迷沸騰。

而妮姬米娜近期才以新曲〈Super Freaky Girl〉拿下告示牌冠軍寶座，寫下「本世紀第1位饒舌女歌手空降冠軍」的紀錄，而今再獲音樂錄影帶先鋒獎和最佳嘻哈MV兩大獎，可說是喜上加喜，她在台上感謝曾經賦予她機會的前輩阿姆、瑪麗亞凱莉等人，也向已故巨星麥克傑克森、惠妮休士頓喊話。

典禮另一大亮點是兩大饒舌天王阿姆和史奴比狗狗結合元宇宙演出新曲〈From the D 2 the LBC〉，兩人先是坐在沙發上聊天，史奴比狗狗抽著巨大版的煙，講著講著兩人陷入昏睡，畫面就進入阿姆的元宇宙夢境中，兩人更以NFT「無聊猿」分身出演，高科技的虛實結合演出讓人目不轉睛。