民進黨沈慧虹回酸說，高虹安昔日高唱塔綠班，今天卻說不要抹顏色，很明顯是雙標。（陳育賢攝）

國民黨林耕仁過去則認為，市民相當理性、獨立判斷程度高，沒有太強烈的黨派之分。（陳育賢攝）

民眾黨新竹市長參選人高虹安29日呼籲，不要再讓新竹的選舉變成什麼藍白合、綠白合、各種顏色之分；民進黨沈慧虹則是回酸說，高虹安昔日高唱塔綠班，今天卻說不要抹顏色，很明顯是雙標；國民黨林耕仁過去則認為，市民相當理性、獨立判斷程度高，沒有太強烈的黨派之分。

高虹安表示，對手在選戰中不停對自己抹黑、抹紅，甚至還想抹藍，有人說，啊你們就是藍白合，甚至說「民眾黨就是新瓶裝舊酒的國民黨」，她必須要講，如果每個人都被染上1個顏色，那就是真的低估了選民的素質。

她希望所有的參選人，不要再讓新竹的選舉變成什麼藍白合、綠白合，什麼各種顏色之分，不要再抹黑、抹紅別人，回到正常的選舉，讓選民用自己的判斷力，去選擇自己心中最好的參選人。

沈慧虹則回酸表示，政治人物做過什麼事情大家都知道，過去高虹安高唱「塔綠班」，抹黑特定政黨，現在又自己說不要抹顏色，「就是明顯雙標」。

她也談及，新竹地方都知道藍白合，國民黨、民眾黨搶當正藍軍，不是否認就沒有這樣的事情。

林耕仁在過去也針對藍白合或「新瓶裝舊酒」之說指出，新竹市民其實相當理性、獨立判斷程度高，沒有太強烈的黨派之分，並抨擊沈慧紅自己前幾天才說「新竹人不喜歡口水」，想不到幾天就破功，髮夾彎的速度未免也太快。